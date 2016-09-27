Макет для лазерной гравировки медали по латуни

Во вложении пример стилевого оформления, нужен макет в формате EPS похожего плана, но с другими данными, вместо веточек нужно будет подобрать колоски или веточки лавра.

Задача простая, но довольно срочная, прошу озвучить ваши предложения по цене и срокам.