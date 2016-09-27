Макет для лазерной гравировки медали по латуни

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок203 просмотра
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Во вложении пример стилевого оформления, нужен макет в формате EPS похожего плана, но с другими данными, вместо веточек нужно будет подобрать колоски или веточки лавра.

Задача простая, но довольно срочная, прошу озвучить ваши предложения по цене и срокам.

7 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Доволен работой. Все было сделано довольно быстро, с первого эскиза я получил уже пригодный для шлифовки деталей вариант, при доводке до конца больше времени уходило на согласование на нашей стороне, нежели на ожидание правок от Ильи.
Был рад сотрудничеству :) Все прошло без единой загвоздки, оплата в срок, приятно было работать!
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