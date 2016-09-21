Сделать картинку - Ночь распродаж

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок194 просмотра
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Нужно сделать рекламную картинку в ночи распродаж в ТРК

1) стилистика ночное время (природа, ночное небо или что-то подобное, креативный подход)

2) Надписи обязательные:

Ночь распродаж в ТРК "YOLKA" 

23 сентября

с 22 до 01

на все часы -15 %

Информация о нас:

Официальный премиум дилер часов Casio

ул. Кирова 6 , ТРК "YOLKA" 1-й этаж

8 (8362)38-07-01

фото часов можно брать от сюда

http://www.g-shock.eu/ru/

http://www.edifice-watches.eu/ru/

цену/сроки писать в проект.

7 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Креативный подход - отличное исполнение! Рекомендую
Прекрасный заказчик.Приятный в общении.Четко формирует задание.Быстрая своевременная оплата.Мои рекомендации все фрилансерам!