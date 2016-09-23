Обрисовать фото в стиле картинки

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки240 просмотров
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Всем привет. Пример стиля персонажа во вложении (парень с мастерком). Ракурс, в котором надо его нарисовать во вложении тоже (мужик стелит пол)

Нужно отрисовать в мультяшном стиле персонажа в одной руке держит палку со шпателем на конце (как на оригинальном фото) и наносит на пол специальную штуку единственное, голову надо повернуть, чтобы он стоял лицом, как бы оборачивался. Одной рукой парень держит кусок торта (торт можно не вставлять, мы сделаем сами, пусть просто будет рука пустая типа что-то держит), другой – эту штуку и стоит задом в ракурсе таком, как на фото во вложении + 2 баночки в том же мультяшном стиле нужно, только по цвету эти банки будут не белые, а оранжевые и открытые. 

7 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
goodpaty
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
7 лет назад
$7
3 дня
Очень приятно работать с профессионалом, всегда учишься новому :) Горячо рекомендую, как ответственного и опытного иллюстратора для ваших проектов!
Отлично поработали. Приятный в общении человек. Буду рада, если Алексей еще обратится ко мне с заказами. Рекомендую к сотрудничеству.