Обрисовать фото в стиле картинки

Всем привет. Пример стиля персонажа во вложении (парень с мастерком). Ракурс, в котором надо его нарисовать во вложении тоже (мужик стелит пол)

Нужно отрисовать в мультяшном стиле персонажа в одной руке держит палку со шпателем на конце (как на оригинальном фото) и наносит на пол специальную штуку единственное, голову надо повернуть, чтобы он стоял лицом, как бы оборачивался. Одной рукой парень держит кусок торта (торт можно не вставлять, мы сделаем сами, пусть просто будет рука пустая типа что-то держит), другой – эту штуку и стоит задом в ракурсе таком, как на фото во вложении + 2 баночки в том же мультяшном стиле нужно, только по цвету эти банки будут не белые, а оранжевые и открытые.