Мультяшные шаржи в иллюстрации

Добрый день!

Кто возьмется сделать мультяшние шаржи (пример, первые три прикрепленных файла).

НО!!! в полный рост с деталями, по типу иллюстраций.

Необходимо для молодоженов на свадебные сувенирные магниты.

Другие прикрепленные файлы, показывают пример иллюстраций, бэков.

Но вот если можно, лица всё же делать ближе к этакому стикерному стилю из первых 3-х фото, но главное, чтобы конечно были похожи на самих героев.