Сделать эскиз по наброску в 3д!

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать эскиз по наброску в 3д! задание в приложение бюджет до 1000 рублей

7 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
  • Похожие заказы

  • Картинка для фейсбука

    $7

    Нужна картинка для обложки фейсбука и фотография профиля для фейсбука Идея как в приложении, только надо вместо мозга язык нарисовать. Тоесть итогом будет Язык со штангой. Стиль можно такой, можно как мультик/комикс, можно типа фото.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать картинку как на фото

    представленна картинка отсканированая с ткани, необходимо отрисовать такую картинку размер изображения общий 305х265mm, размер каждого маленького nu- 15в высоту и 25 в длину (mm),расстояние между каждыми буквами 1 см

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать иллюстрацию-схему

    Нужно красиво отрисовать иллюстрацию в стиле Флэт, для размещения на сайте-лэндинге. Из картинки должно быть ясно (все эти элементы учтены в макете): - сайт это целая система - мы знаем как ее построить - все данные хранятся на территории ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скопировать иллюстрацию

    Существует заведение, бизнес которого я хочу скопировать.  Меню-борд хочу повторить как на скриншоте, но с другими наполнителями. Техническое задание: [list][*]сделать 5 изображений блинов с начинкой. Эти изображения буду давать в печать, для создания меню-борда как на скриншоте, ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать 2D контурно 5 силуэтных животных.

    Требуется отрисовка такого вот стиля/детализации/толщины линий (см. приложение). 5 животных (в привате уточним какие). Интересует стиль как на примере. Такой же профиль плоский. Чтобы была детализация в виде органичных сегментов-мозаики. Интересует срок, цена. Оплата в Украине (Приват24). + ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн видеоинфографики 2d

    Уважаемые фрилансеры! Ищем дизайнера с полетом фантазии в интересный проект. Необходимо отрисовать анимационный рекламный ролик с уклоном в космическую тематику, персонажи уже готовы, нужно будет дорисовать все остальное. Cтиль - мультяшный. Мы предоставим сценарий и ТЗ. Пишите свои предложения ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка в векторе "виньетка".

    Необходимо отрисовать в векторе файл, который приложен к проекту. Возможны отклонения, но надо постараться максимально похоже. Это логотип. Сделать надо до 11 утра завтрашнего дня. Пишите сразу стоимость.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад