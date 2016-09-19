Отрисовать иллюстрацию-схему

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки366 просмотров
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Нужно красиво отрисовать иллюстрацию в стиле Флэт, для размещения на сайте-лэндинге.

Из картинки должно быть ясно (все эти элементы учтены в макете):

- сайт это целая система

- мы знаем как ее построить

- все данные хранятся на территории РФ

- сайт защищен по SSL

- сайт быстро грузится (ускоренное время доставки)

- сайт SEO-оптимизирован для поисковиков

- сайт оптимизирован для цитирования / размещения в соц.сетях

- сайт работает на всех устройствах

Пожалуйста, в ответах укажите ссылки на подобные работы в вашем портфолио и оценку в рублях и сроках.

7 лет назад
alexmak87
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
7 лет назад
$50
3 дня
Вцелом рекомендую
Рекомендую Александра как весьма адекватного заказчика который знает что ему нужно. Задача поставлена четко, оплата в срок.
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