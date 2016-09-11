Отрисовать лицо в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок314 просмотров
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Необходимо отрисовать лицо в векторе

Важно чтоб лицо осталось узнаваемым

Детали обговорим лично

7 лет назад
denis_od
Денис 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
MariaGanzha
Мария 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Уже на этапе подбора исполнителя Мария выделялась изысканными работами в портфолио. Начали сотрудничество и на следующий день получили готовый результат, который в точности совпал с нашими ожиданиями. Могу откровенно заявить, что на сегодняшний день это моё лучшее взаимодействие с фрилансером, из всех с кем мне приходилось работать. Мария бесспорно талантливый иллюстратор. Рекомендую!
Очень приятный в общении и ведении проекта заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество)
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