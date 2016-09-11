Отрисовать лицо в векторе

Уже на этапе подбора исполнителя Мария выделялась изысканными работами в портфолио. Начали сотрудничество и на следующий день получили готовый результат, который в точности совпал с нашими ожиданиями. Могу откровенно заявить, что на сегодняшний день это моё лучшее взаимодействие с фрилансером, из всех с кем мне приходилось работать. Мария бесспорно талантливый иллюстратор. Рекомендую!