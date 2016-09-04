Создать иллюстрацию ко дню города

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок359 просмотров
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Нужно создать графическую, черно-белую иллюстрацию (в стиле гравюры или экс-либриса) ко дню города! Иллюстрация будет напечатана на буклете и возможно - будет использоваться в изготовлении сувениров. Примеры - прикрепил! В них показано то, что примерно должно получится в итоге!

Бюджет 120 у.е. Оплата только по факту! Исходник в фотошопе, илюстраторе или корале!

Оплата: яндекс деньги, вебмани или на карту приват банка!

Кандидатов прошу предоставлять аналогичные работы в портфолио или присылать зарисовки

Подробности - в переписке! 

7 лет назад
Ann_1996
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
7 лет назад
$120
5 дней
Сотрудничала с Анной около четырех недель, я вносила все небольшие изменения,которые требовались, при этом все устраивало и одобрялось, но ждать ответа приходилось по два- три дня. По завершении работы человек просто пропал, ничем не аргументировав свое решение, не заплатив ни копейки. Абсолютно безответственный заказчик, не ценящий чужой труд и время, не умеющий работать в конструктивном режиме, возможно просто кидающий на деньги в связке со своим начальством. Ни в коем случае не рекомендую!!