Создать иллюстрацию ко дню города

Нужно создать графическую, черно-белую иллюстрацию (в стиле гравюры или экс-либриса) ко дню города! Иллюстрация будет напечатана на буклете и возможно - будет использоваться в изготовлении сувениров. Примеры - прикрепил! В них показано то, что примерно должно получится в итоге!

Бюджет 120 у.е. Оплата только по факту! Исходник в фотошопе, илюстраторе или корале!

Оплата: яндекс деньги, вебмани или на карту приват банка!

Кандидатов прошу предоставлять аналогичные работы в портфолио или присылать зарисовки !

Подробности - в переписке!