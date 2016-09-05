Нарисовать открытку

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка141 просмотр
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Требуется срочно нарисовать рисунок-открытку по индивидуальному эскизу.

7 лет назад
irina_rsn
Ирина 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад
$5
1 день
Марина быстро, качественно и, что важно, творчески претворила в жизнь заказанный проект. Искренне желаю дальнейших успехов и благодарю Вас, Марина, за приятное сотрудничество и блестяще выполненную работу!
Невероятно рада сотрудничеству с Ириной! Очень позитивный, душевный человек, взаимопонимание и легкость на протяжении всего проекта. Для таких заказчиков хочется творить! Всем рекомендую))