Уникальные картинки для постов в блог

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо подготовить уникальные, тематические картинки к материалам в БЛог.

Тематика - смартфоны, IT, технологии.

Кол-во - 10 картинок.

Размер - 600 - 400 

7 лет назад
Miromax87
Максим 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
3 дня
Максим понял сразу, что требуеться. Картинки для моего блога были отличного качества. Именно то что искал.
На завершение проекта понадобился месяц т.к. Максим надолго пропал без объяснения причин. Но в итоге проект был завершен и оплачен.