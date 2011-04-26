Miromax87

Максим Miromax87

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественное продвижение сайтов (SEO, Social media, context, PR)

Команда специалистов по интернет-маркетингу с пятилетним опытом работы.

Используем официальные и современные методы.

Продвигая Ваш сайт, делаем акцент на целевой аудитории и улучшении конверсии.

Предпочитаем комплексный подход работы с сайтом, а именно:

- Аудит сайта (структура, содержимое, юзабилити, валидность кода, графика),

- Внутренняя оптимизация под поисковые системы,

- Продвижение в социальных медиа ресурсах,

- баннерная, контекстная реклама, PR.

- улучшение конверсии.

Желаем удачи в Ваших делах и лидерских позиций в поисковой выдаче.

В осуществлении этого всегда рады Вам помочь!

С уважением,

Максим

[email protected]

www.web-polosa.com

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Отзывы заказчиков

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Александр 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Статьи - написание+размещение
Написание статей
Помог разобраться в том, что мне нужно; терпеливо ждал от меня информации. За небольшие деньги быстро сделал оговоренную работу. Рекомендую как исполнителя и прислушиваться к его советам!
Были приятно работать с Александром. Всегда шел на встречу. Оплатил вовремя. Советую на совместную работу!
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