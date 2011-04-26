Качественное продвижение сайтов (SEO, Social media, context, PR)

Команда специалистов по интернет-маркетингу с пятилетним опытом работы.

Используем официальные и современные методы.

Продвигая Ваш сайт, делаем акцент на целевой аудитории и улучшении конверсии.

Предпочитаем комплексный подход работы с сайтом, а именно:

- Аудит сайта (структура, содержимое, юзабилити, валидность кода, графика),

- Внутренняя оптимизация под поисковые системы,

- Продвижение в социальных медиа ресурсах,

- баннерная, контекстная реклама, PR.

- улучшение конверсии.

Желаем удачи в Ваших делах и лидерских позиций в поисковой выдаче.

В осуществлении этого всегда рады Вам помочь!

С уважением,

Максим

[email protected]

www.web-polosa.com