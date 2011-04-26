Качественное продвижение сайтов (SEO, Social media, context, PR)
Команда специалистов по интернет-маркетингу с пятилетним опытом работы.
Используем официальные и современные методы.
Продвигая Ваш сайт, делаем акцент на целевой аудитории и улучшении конверсии.
Предпочитаем комплексный подход работы с сайтом, а именно:
- Аудит сайта (структура, содержимое, юзабилити, валидность кода, графика),
- Внутренняя оптимизация под поисковые системы,
- Продвижение в социальных медиа ресурсах,
- баннерная, контекстная реклама, PR.
- улучшение конверсии.
Желаем удачи в Ваших делах и лидерских позиций в поисковой выдаче.
В осуществлении этого всегда рады Вам помочь!
С уважением,
Максим
Портфолио
- Интернет-магазин матрасов "Ортоматрас"304 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Написание статей
Помог разобраться в том, что мне нужно; терпеливо ждал от меня информации. За небольшие деньги быстро сделал оговоренную работу. Рекомендую как исполнителя и прислушиваться к его советам!
Ответный отзыв
Были приятно работать с Александром. Всегда шел на встречу. Оплатил вовремя. Советую на совместную работу!