Эскиз в кривых

Иллюстрации и РисункиЗакрыт29 заявок408 просмотров
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Необходим черно-белый эскиз в кривых 30 мм* 40 мм. Толщина линии не менее 0,2 мм. Для изготовления значка методом травления.

7 лет назад
teo66
57 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад