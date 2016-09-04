Нужно сделать gif рисунок

Необходим черно-белый эскиз в кривых 30 мм* 40 мм. Толщина линии не менее 0,2 мм. Для изготовления значка методом травления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребята, нужен рисунок в формате "гиф". Суть рисунка:
1- есть рисунок микро автобуса который стоит.
2- моргнули фары
3- микро атобус уехал
4- появился номер телефона (092-073-12-06 ниже +668-08-325-805)
5 - номер сменился названием компании.(visa run "alex")
Изначальный рисунок прилагается (один из двух).
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