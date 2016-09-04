Нужно сделать gif рисунок

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки227 просмотров
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Ребята, нужен рисунок в формате "гиф". Суть рисунка:

1- есть рисунок микро автобуса который стоит.

2- моргнули фары

3- микро атобус уехал

4- появился номер телефона (092-073-12-06 ниже +668-08-325-805)

5 - номер сменился названием компании.(visa run "alex")

Изначальный рисунок прилагается (один из двух).

7 лет назад
fairtex
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$12
1 день
все прошло быстро и легко, спасибо большое, рекомендую!
Отличный заказчик! Как по общению, так и по оплате и постановке задачи. Однозначно буду рад работать снова! )