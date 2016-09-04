Нужно сделать gif рисунок

Нарисовать картинку в форме комикса с диалогами как нужно и не нужно проверять заказы из интернет-магазина. Основная цель не удивить суперсложной графикой, а донести рекомендации. Поэтому устроит простой, но приятно оформленный рисунок. Подробное ТЗ: [url=https://drive.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjQjZ4MFNqSi1pYkk]https://drive.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjQjZ4MFNqSi1pYkk[/url] От вас: прочитать подробное ...