Перевести растровые схемы в вектор

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок208 просмотров
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Есть 15 простых схем в растре https://yadi.sk/i/wGTVjPMKunwHS , https://yadi.sk/i/6baerev7unwSw их необходимо перевести в вектор. 

7 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$10
2 дня
Приятный в общении и исполнительный, бесплатно провёл небольшие доработки не обозначенные в задании. Рекоммендую!
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Терпеливый и вежливый заказчик. Оплата была проведена до окончания работы. Рекомендую!