Скопировать текстуру с футболки .

Ребята, нужен рисунок в формате "гиф". Суть рисунка: 1- есть рисунок микро автобуса который стоит. 2- моргнули фары 3- микро атобус уехал 4- появился номер телефона (092-073-12-06 ниже +668-08-325-805) 5 - номер сменился названием компании.(visa run "alex") Изначальный рисунок прилагается (один из ...
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Нужно как можно точнее скопировать текстуру , и проработать детали . Вся задача это по образцу нарисовать спинку, перед , рукава . Сделать в векторе . Жду предложений , назовите цену.
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