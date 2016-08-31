Скопировать текстуру с футболки .

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок305 просмотров
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Нужно как можно точнее скопировать текстуру , и проработать детали . Вся задача это по образцу нарисовать спинку, перед , рукава . Сделать в векторе . Жду предложений , назовите цену.

7 лет назад
sojruih
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад