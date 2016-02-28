Нужно как можно точнее скопировать текстуру , и проработать детали . Вся задача это по образцу нарисовать спинку, перед , рукава . Сделать в векторе . Жду предложений , назовите цену.
Иллюстрации и Рисунки6 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно как можно точнее скопировать текстуру , и проработать детали . Вся задача это по образцу нарисовать спинку, перед , рукава . Сделать в векторе . Жду предложений , назовите цену.
Нужны паттерны в векторе , образцы во вложении. Нужно не копировать а делать похожие.