Создание картинок к статьям

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен21 заявка339 просмотров
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Есть блог. Задача - подобрать картинки из интернета соответствующего размера. Сделать небольшой фильтр, создать надпись. 1 картинка - 1 пост - 1$

пример 

7 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
7 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Олегу за быструю и качественную работу!
Все отлично, продолжаем работать. Мои рекомендации.