Создание рисованных тизеров / иллюстраций.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок217 просмотров
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Приветствую,Есть 11 шагов (6 действий пользователя для подключения и 5 действий пользователя для оформления заявки).Для каждого шага необходимо нарисовать тизер / иллюстрацию / иконку / банер (не знаю как точнее выразить).

Стилистика, примеры, требования:

Что-то простое, стильное, рисованное от руки, в виде скетчей / набросков. Доброжелательное.

Но, обязательно использование какого-то персонажа / человечка.

Очень желательно: в векторе, или растр но в высоком разрешении.

Примеры: 

Концепции в письменном виде утверждены и согласованы, см. приложение.

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости.

Наличие подобных работ в портфолио — будет весомым плюсом.

7 лет назад
Kreades
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад