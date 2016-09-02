Создание рисованных тизеров / иллюстраций.

Приветствую,Есть 11 шагов (6 действий пользователя для подключения и 5 действий пользователя для оформления заявки).Для каждого шага необходимо нарисовать тизер / иллюстрацию / иконку / банер (не знаю как точнее выразить).

Стилистика, примеры, требования:

Что-то простое, стильное, рисованное от руки, в виде скетчей / набросков. Доброжелательное.

Но, обязательно использование какого-то персонажа / человечка.

Очень желательно: в векторе, или растр но в высоком разрешении.

Примеры:

Концепции в письменном виде утверждены и согласованы, см. приложение.

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости.

Наличие подобных работ в портфолио — будет весомым плюсом.