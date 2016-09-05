Этикетка в векторе

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок177 просмотров
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отрисовать уже готовый дизайн в векторе, работа на полчаса

7 лет назад
sashashu
Саша Шум 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$5
1 день
Все отлично, спасибо за работу
Спасибо Александре за заказ! Все было предельно ясно, Оплата произведена сразу после выполнения работы. Рекомендую.)
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