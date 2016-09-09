Отрисовка в векторе "виньетка".

Нужно создать графическую, черно-белую иллюстрацию (в стиле гравюры или экс-либриса) ко дню города! Иллюстрация будет напечатана на буклете и возможно - будет использоваться в изготовлении сувениров. Примеры - прикрепил! В них показано то, что примерно ...