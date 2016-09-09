Отрисовка в векторе "виньетка".

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отрисовать в векторе файл, который приложен к проекту.

Возможны отклонения, но надо постараться максимально похоже. Это логотип.

Сделать надо до 11 утра завтрашнего дня.

Пишите сразу стоимость.

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
7 лет назад
$8
1 день
Спасибо за оперативную отрисовку, все быстро и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик! Общение приятное, оплата вовремя. С удовольствием буду рада сотрудничать в будущем. Всем рекомендую!!