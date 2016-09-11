Interior design & 3d visualization

https://www.behance.net/mary_ganzha

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Я занимаюсь дизайном частных и коммерческих интерьеров, 3d моделированием и 3d визуализацией.Моя цель - создать качественный, удобный и стильный дизайн с уникальной атмосферой, где важна каждая деталь.Реализация новых проектов - это не шаблонные идеи и актуальные решения. Страсть к лаконичности дизайна и удобству применения• 2,5 года опыта в дизайне интерьеров;• степень бакалавра (архитектура и дизайн интерьера);• Умение работать в командной среде с хорошими навыками совместной работы;• Умение пользоваться 3ds Max (+ Corona), Marvelous Designer, ArchiCad, Artlantis, Photoshop, Lightroom* Моделирование и визуализация моделей* Моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров* Работа с текстурами