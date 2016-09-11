Interior design & 3d visualization
https://www.behance.net/mary_ganzha
Я занимаюсь дизайном частных и коммерческих интерьеров, 3d моделированием и 3d визуализацией.Моя цель - создать качественный, удобный и стильный дизайн с уникальной атмосферой, где важна каждая деталь.Реализация новых проектов - это не шаблонные идеи и актуальные решения. Страсть к лаконичности дизайна и удобству применения
• 2,5 года опыта в дизайне интерьеров;• степень бакалавра (архитектура и дизайн интерьера);
• Умение работать в командной среде с хорошими навыками совместной работы;
• Умение пользоваться 3ds Max (+ Corona), Marvelous Designer, ArchiCad, Artlantis, Photoshop, Lightroom
* Моделирование и визуализация моделей
* Моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров
* Работа с текстурами
Портфолио
- Furniture visualization111 просмотров
- Дизайн визитки303 просмотра
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
9 лет назад
Уже на этапе подбора исполнителя Мария выделялась изысканными работами в портфолио. Начали сотрудничество и на следующий день получили готовый результат, который в точности совпал с нашими ожиданиями. Могу откровенно заявить, что на сегодняшний день это моё лучшее взаимодействие с фрилансером, из всех с кем мне приходилось работать. Мария бесспорно талантливый иллюстратор. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный в общении и ведении проекта заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество)