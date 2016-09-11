MariaGanzha

Мария MariaGanzha

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Interior design & 3d visualization

https://www.behance.net/mary_ganzha 

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Я занимаюсь дизайном частных и коммерческих интерьеров, 3d моделированием и 3d визуализацией.Моя цель - создать качественный, удобный и стильный дизайн с уникальной атмосферой, где важна каждая деталь.Реализация новых проектов - это не шаблонные идеи и актуальные решения. Страсть к лаконичности дизайна и удобству применения 

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• 2,5 года опыта в дизайне интерьеров;• степень бакалавра (архитектура и дизайн интерьера);

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• Умение работать в командной среде с хорошими навыками совместной работы;

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• Умение пользоваться 3ds Max (+ Corona), Marvelous Designer, ArchiCad, Artlantis, Photoshop, Lightroom

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* Моделирование и визуализация моделей

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* Моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров

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* Работа с текстурами 

Портфолио

Отзывы заказчиков

denis_od
Денис 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$12
10 баллов
9 лет назад
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Уже на этапе подбора исполнителя Мария выделялась изысканными работами в портфолио. Начали сотрудничество и на следующий день получили готовый результат, который в точности совпал с нашими ожиданиями. Могу откровенно заявить, что на сегодняшний день это моё лучшее взаимодействие с фрилансером, из всех с кем мне приходилось работать. Мария бесспорно талантливый иллюстратор. Рекомендую!
Очень приятный в общении и ведении проекта заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество)
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