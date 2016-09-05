Скопировать иллюстрацию

Существует заведение, бизнес которого я хочу скопировать. Меню-борд хочу повторить как на скриншоте, но с другими наполнителями.

Техническое задание:

сделать 5 изображений блинов с начинкой. Эти изображения буду давать в печать, для создания меню-борда как на скриншоте, поэтому формат картинки должен быть подходящим (.png или я ошибаюсь и подойдет другой?);

изображение блинов с начинкой очень красивое и реалистичное - нужно переделать не хуже, если возможно - лучше.

- нужно переделать не хуже, если возможно - лучше. такие наполнители нужно изобразить: "Банан+нутелла" , "Ветчина+сыр" , "Курица+грибы" , "Джем" , "Тройной сыр" . Думаю с этим просто.

упаковка блина с лого - убираем лого, просто треугольная упаковка;

ценники убираем;

шрифт и цвет текста наполнителей - можно оставить, можно улучшить, язык текста русский.

Каждый месяц будем запускать новый вид блинчиков и ежемесячно нужна будет новая иллюстрация - так что надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Цены предлагайте, есть срок в 3-5 дней.