Скопировать иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок336 просмотров
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Существует заведение, бизнес которого я хочу скопировать.  Меню-борд хочу повторить как на скриншоте, но с другими наполнителями.

Техническое задание:

  • сделать 5 изображений блинов с начинкой. Эти изображения буду давать в печать, для создания меню-борда как на скриншоте, поэтому формат картинки должен быть подходящим (.png или я ошибаюсь и подойдет другой?);
  • изображение блинов с начинкой очень красивое и реалистичное -  нужно переделать не хуже, если возможно - лучше.
  • такие наполнители нужно изобразить: "Банан+нутелла" , "Ветчина+сыр" , "Курица+грибы" , "Джем" , "Тройной сыр" . Думаю с этим просто.
  • упаковка блина с лого -  убираем лого, просто треугольная упаковка;
  • ценники убираем;
  • шрифт и цвет текста наполнителей -   можно оставить, можно улучшить, язык текста русский.
Каждый месяц будем запускать новый вид блинчиков и ежемесячно нужна будет новая иллюстрация - так что надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Цены предлагайте, есть срок в 3-5 дней.

7 лет назад
2Mill
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад