Отрисовать простое лого в векторе

$3
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок274 просмотра
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Нободимо отрисовтаь простенький логотип в векторе.

На выходе - eps cdr.

7 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
yuliyaalex
Юлия 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
13 минут назад
7 лет назад
$3
1 день
Все сделано быстро и точно как и требовалось. Спасибо!
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