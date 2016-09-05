Отрисовать дизайн видеоинфографики 2d

Уважаемые фрилансеры! Ищем дизайнера с полетом фантазии в интересный проект.

Необходимо отрисовать анимационный рекламный ролик с уклоном в космическую тематику,

персонажи уже готовы, нужно будет дорисовать все остальное. Cтиль - мультяшный.

Мы предоставим сценарий и ТЗ.

Пишите свои предложения по срокам и стоимости, а также прилагайте портфолио и указывайте есть ли у вас подобный опыт работы, если сработаемся - возможно долгосрочное сотрудничество!

PS нужно только отрисовать все, кроме персонажей, только фоны и общие планы, только отрисовать