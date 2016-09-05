Отрисовать 2D контурно 5 силуэтных животных.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок205 просмотров
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Требуется отрисовка такого вот стиля/детализации/толщины линий (см. приложение).

5 животных (в привате уточним какие). Интересует стиль как на примере. Такой же профиль плоский. Чтобы была детализация в виде органичных сегментов-мозаики.

Интересует срок, цена. Оплата в Украине (Приват24). + скидывайте портфолио подобного типа работ.

7 лет назад
olegerma
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад