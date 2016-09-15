Картинка для фейсбука

$7
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок288 просмотров
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Нужна картинка для обложки фейсбука

и фотография профиля для фейсбука

Идея как в приложении, только надо вместо мозга язык нарисовать.

Тоесть итогом будет Язык со штангой.

Стиль можно такой, можно как мультик/комикс, можно типа фото.

7 лет назад
skuzovov
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DolininAn
Анна 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Все классно. Быстро договорились. Нормальная комуникация. Я скорее реже был на связи :). Качество отличное. Превзошло ожидание. ОТличная реакция на доделку (некорректно поставил задачу). Желаю успехов и процветания! Ну и ТОП позиции на портале :)
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