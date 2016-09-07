DolininAn

Анна DolininAn

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Быстро, качественно, недорого.

Есть художественное образование, учусь на графического дизайнера в первом ВУЗе Юга России - ЮРГПУ(НПИ). Есть опыт работы на фриланс биржах, а также на микростоках. Мое полное портфолио на shutterstock.ruhttp://www.shutterstock.com/gallery-3849416p1.html

Работаю в разных стилях и техниках. Владею программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

Портфолио

Отзывы заказчиков

skuzovov
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Картинка для фейсбука
Все классно. Быстро договорились. Нормальная комуникация. Я скорее реже был на связи :). Качество отличное. Превзошло ожидание. ОТличная реакция на доделку (некорректно поставил задачу). Желаю успехов и процветания! Ну и ТОП позиции на портале :)
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватное общение и своевременная оплата. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать иконки в вектор
Спасибо, все очень быстро. Рекомендую!
Четкая постановка ТЗ, адекватное общение. Было приятно работать, рекомендую.
Ответный отзыв