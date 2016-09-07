Быстро, качественно, недорого.

Есть художественное образование, учусь на графического дизайнера в первом ВУЗе Юга России - ЮРГПУ(НПИ). Есть опыт работы на фриланс биржах, а также на микростоках. Мое полное портфолио на shutterstock.ru - http://www.shutterstock.com/gallery-3849416p1.html

Работаю в разных стилях и техниках. Владею программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.