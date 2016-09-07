Быстро, качественно, недорого.
Есть художественное образование, учусь на графического дизайнера в первом ВУЗе Юга России - ЮРГПУ(НПИ). Есть опыт работы на фриланс биржах, а также на микростоках. Мое полное портфолио на shutterstock.ru - http://www.shutterstock.com/gallery-3849416p1.html
Работаю в разных стилях и техниках. Владею программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Олень478 просмотров
- Олень в цветах352 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Все классно. Быстро договорились. Нормальная комуникация. Я скорее реже был на связи :). Качество отличное. Превзошло ожидание. ОТличная реакция на доделку (некорректно поставил задачу). Желаю успехов и процветания! Ну и ТОП позиции на портале :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватное общение и своевременная оплата. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству.
$1
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, все очень быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка ТЗ, адекватное общение. Было приятно работать, рекомендую.