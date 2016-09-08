Отрисовать картинку как на фото

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок239 просмотров
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представленна картинка отсканированая с ткани, необходимо отрисовать такую картинку размер изображения общий 305х265mm, размер каждого маленького nu- 15в высоту и 25 в длину (mm),расстояние между каждыми буквами 1 см

7 лет назад
kansonni
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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