Отрисовать картинку как на фото

Нужно красиво отрисовать иллюстрацию в стиле Флэт, для размещения на сайте-лэндинге. Из картинки должно быть ясно (все эти элементы учтены в макете): - сайт это целая система - мы знаем как ее построить - все данные хранятся на территории ...
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представленна картинка отсканированая с ткани, необходимо отрисовать такую картинку размер изображения общий 305х265mm, размер каждого маленького nu- 15в высоту и 25 в длину (mm),расстояние между каждыми буквами 1 см
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