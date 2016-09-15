Изображение для группы в VK

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок293 просмотра
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Изображение, для заставки группы в VK которая называется: Совместимость по биоритмам "на заказ"

Размер изображения: 600 на 450 ("альбомная" ориентация). Формат jpg

 

Требования к изображению:

Обязательное присутствие надписи: Совместимость по биоритмам

Возможно, что изображение должно быть выполнено в виде коллажа, на котором фоново различался бы какой-нибудь

график (синусоида, а может 2 рядом), возможно, стилизованные часы (или

хронометр) также допустимо, но необязательно использовать такие надписи: 0%, 100%,

+/-, Эмоции, Интеллект, Физический ритм.

Можно использовать дополнительные миниизображения и символы, которые, по Вашему мнению, помогут лучше раскрыть

тему.

Также, может быть, было бы неплохо использовать стилизованные изображения мужского и женского лица.

Однако, конечно, не следует нагромождать (загромождать), чтобы это не выглядело как свалка, лучше выбрать

некоторые (наиболее подходящие с Вашей точки зрения) для добавления на изображение.

Глядя на картинку должно быть понятно, что группа посвящена совместимости по биологическим ритмам.

Преобладающие цвета фона и основных элементов: белый, серый, кремовый. Дополнительные цвета: синий,

красный, а также другие сочетаемые.

7 лет назад
excelskype
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Alexey543
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Очень понравился данный исполнитель! Всегда внимательно выслушивал все требования и вносил необходимые коррективы! Изображение для группы в вконтакте выполнил на 5! Хорошее взаимопонимание с заказчиком, всегда онлайн!
Был рад поработать с данным заказчиком. Адекватный, не задерживает оплату + занятный сам по себе проект.
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