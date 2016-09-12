Ищем дизайнеров для работы над новым проектом

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки407 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект предполагает прорисовку около пяти тысяч изображений размером ориентировочно 50 на 50 (определенная

картинка соответствует определенному слову, как в словаре/переводчике).

Сначала разрабатывается единыйстиль изображений, далее осуществляется отрисовка слов по списку.

Более подробную информацию при вашей заинтересованности готовы сообщить в ходе беседы по скайпу.

7 лет назад
Alexoff77
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад