Ищем дизайнеров для работы над новым проектом

Нужно красиво отрисовать иллюстрацию в стиле Флэт, для размещения на сайте-лэндинге. Из картинки должно быть ясно (все эти элементы учтены в макете): - сайт это целая система - мы знаем как ее построить - все данные хранятся на территории ...