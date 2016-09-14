Необходимо нарисовать картинки москитных сеток для сайта: http://d907.net/works/RB/moskitka.k-style.ru_kg2itb31xA/ Оригинальный картинки в образце взяты с чужого сайта, по этому нужно сделать свои. Всего 6 картинок москитных сеток + картинка под калькулятор. Архив картинок вместе: https://yadi.sk/d/vZ1YA_anv7wLT Пожалуйста к заявке укажите, что конкретно вы ...
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Друзья, нужен дизайн двух картинок. Есть две картинки 1 и 2, нужны картинки в таком же стиле, но с другим названием для сайта и автомобилем. И так, картинка 1, с лапой, вместо лапы надо морду медведя в таком же стиле и таком же размере и другим названием сайта. Картинка 2, в таком же силе на белом фоне нужен автомобиль Skoda Kodiaq. на все бюджет 10-15 wmz.
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