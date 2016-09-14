Нужен дизайн двух картинок

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки167 просмотров
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Друзья, нужен дизайн двух картинок. Есть две картинки 1 и 2, нужны картинки в таком же стиле, но с другим названием для сайта и автомобилем. И так, картинка 1, с лапой, вместо лапы надо морду медведя в таком же стиле и таком же размере и другим названием сайта. Картинка 2, в таком же силе на белом фоне нужен автомобиль Skoda Kodiaq. на все бюджет 10-15 wmz. 

7 лет назад
yyrroo
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
В целом всем доволен, заказ довел до моих требований
Задание было поставлено четко и ясно, проблем с пониманием не было :) Оплата в срок, все супер!
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