Друзья, нужен дизайн двух картинок. Есть две картинки 1 и 2, нужны картинки в таком же стиле, но с другим названием для сайта и автомобилем. И так, картинка 1, с лапой, вместо лапы надо морду медведя в таком же стиле и таком же размере и другим названием сайта. Картинка 2, в таком же силе на белом фоне нужен автомобиль Skoda Kodiaq. на все бюджет 10-15 wmz.