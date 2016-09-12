Перевести рисованную картинку в анимацию svg

Техническое описание задачи находится в прикрепленном файле Word. Предполагается изготовление пластикового покрытия или покрытия из плотного картона размерами 60*40см, на который будет нанесено изображение, подготовленное в рамках данного проекта. Игровое поле - это покрытие с заданными размерами, ...
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Добрый день!
Нужно рисованную картинку сделать анимированной для сайта. В svg
Сама картинка процессе
Это будет рисованный эскиз, типа карандашного наброска.
Могу, если нужно, прислать задумку рисунка на словах )
Но сейчас мне важно понять
а) реально ли сделать в svg для сайта
б) сколько +/- это будет стоить и займет по времени
Вот грубая прикидка https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvclM4WGUtM1d1MjA/view?usp=sharing
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