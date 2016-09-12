Перевести рисованную картинку в анимацию svg

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки237 просмотров
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Добрый день!

Нужно рисованную картинку сделать анимированной для сайта. В svg

Сама картинка процессе

Это будет рисованный эскиз, типа карандашного наброска.

Могу, если нужно, прислать задумку рисунка на словах )

Но сейчас мне важно понять

а) реально ли сделать в svg для сайта

б) сколько +/- это будет стоить и займет по времени

Вот грубая прикидка https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvclM4WGUtM1d1MjA/view?usp=sharing

7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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