Перевести рисованную картинку в анимацию svg

Добрый день!

Нужно рисованную картинку сделать анимированной для сайта. В svg

Сама картинка процессе

Это будет рисованный эскиз, типа карандашного наброска.

Могу, если нужно, прислать задумку рисунка на словах )

Но сейчас мне важно понять

а) реально ли сделать в svg для сайта

б) сколько +/- это будет стоить и займет по времени

Вот грубая прикидка https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvclM4WGUtM1d1MjA/view?usp=sharing