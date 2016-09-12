Нужен дизайнер-иллюстратор для составления коллажа (в слоях). Примеры работ которые нравятся.
Графическое оформление игрового поля для ККИ "Берсерк. Время Героев"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое описание задачи находится в прикрепленном файле Word.
Предполагается изготовление пластикового покрытия или покрытия из плотного картона размерами 60*40см, на который будет нанесено изображение, подготовленное в рамках данного проекта.
Игровое поле - это покрытие с заданными размерами, выполненное из пластика или плотного картона. Данные покрытия часто применяются при изготовлении настольных игр. Игровое поле позволяет удобно разместить игровые элементы и улучшить вовлечение в игру за счет антуража. Соответственно требования к игровому полю - красивое графическое оформление, выполненное в стилистике настолькой игры и нанесение игровых зон на соответствующее покрытие, которые бы подсказывали игроку каким образом оптимально разместить игровые элементы.
В данный проект включена только подготовка изображения. Нанесение изображения на материал будет произведено заказчиком самостоятельно.
Результатом работы дизайнера должен быть пакет графических файлов в разрешении, достаточном для печати на объект,
указанного размера.
Детали читайте в прикрепленном ТЗ.
Примеры подобных игровых полей для других настольных коллекционых карточных игр:
https://hobbygames.cdnvideo.ru/image/cache/hobbygames/data/Ultra_Pro/UP-02012016_BFZ_OTG/commander_2015_Izmagnus_mat-1024x1024-wm.jpg
https://hobbygames.cdnvideo.ru/image/cache/hobbygames/data/common/Playmat/mana3_red-1024x1024-wm.jpg
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