Графическое оформление игрового поля для ККИ "Берсерк. Время Героев"

Техническое описание задачи находится в прикрепленном файле Word.

Предполагается изготовление пластикового покрытия или покрытия из плотного картона размерами 60*40см, на который будет нанесено изображение, подготовленное в рамках данного проекта.

Игровое поле - это покрытие с заданными размерами, выполненное из пластика или плотного картона. Данные покрытия часто применяются при изготовлении настольных игр. Игровое поле позволяет удобно разместить игровые элементы и улучшить вовлечение в игру за счет антуража. Соответственно требования к игровому полю - красивое графическое оформление, выполненное в стилистике настолькой игры и нанесение игровых зон на соответствующее покрытие, которые бы подсказывали игроку каким образом оптимально разместить игровые элементы.

В данный проект включена только подготовка изображения. Нанесение изображения на материал будет произведено заказчиком самостоятельно.

Результатом работы дизайнера должен быть пакет графических файлов в разрешении, достаточном для печати на объект,

указанного размера.

Детали читайте в прикрепленном ТЗ.

Примеры подобных игровых полей для других настольных коллекционых карточных игр:

https://hobbygames.cdnvideo.ru/image/cache/hobbygames/data/Ultra_Pro/UP-02012016_BFZ_OTG/commander_2015_Izmagnus_mat-1024x1024-wm.jpg

https://hobbygames.cdnvideo.ru/image/cache/hobbygames/data/common/Playmat/mana3_red-1024x1024-wm.jpg