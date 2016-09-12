Отрисовать в Low Poly стиле в черно-белом

Требуется отрисовка в low-poly стиле такого рисунка как во вложении + еще 5 животных в аналогичном стиле. Пишите в Приватные сообщения. Нужен срок, цена. Оплата в Украине (Приват24). + скидывайте портфолио подобного типа работ.

Как из того что в примере получить вот такое - http://take.ms/ctaDr