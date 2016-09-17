Перерисовать картинки москитных сеток на пластиковые окна

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок295 просмотров
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Необходимо нарисовать картинки москитных сеток для сайта: http://d907.net/works/RB/moskitka.k-style.ru_kg2itb31xA/

Оригинальный картинки в образце взяты с чужого сайта, по этому нужно сделать свои.

Всего 6 картинок москитных сеток + картинка под калькулятор.

Архив картинок вместе: https://yadi.sk/d/vZ1YA_anv7wLT

Пожалуйста к заявке укажите, что конкретно вы будете уникализировать и как это на выходе будет выглядеть.

7 лет назад
subarticle
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexius90e
Алексей 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
7 лет назад
$20
2 дня
Мы попросили Александра уникализировать картинки для нашего лендинга. Все было сделано в срок и по указанному описанию проекта. Рекомендую исполнителя, как специалиста в своем деле и пунктуального по срокам.
Отличный заказчик, всем рекомендую
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