Перерисовать картинки москитных сеток на пластиковые окна

Необходимо нарисовать картинки москитных сеток для сайта: http://d907.net/works/RB/moskitka.k-style.ru_kg2itb31xA/

Оригинальный картинки в образце взяты с чужого сайта, по этому нужно сделать свои.

Всего 6 картинок москитных сеток + картинка под калькулятор.

Архив картинок вместе: https://yadi.sk/d/vZ1YA_anv7wLT

Пожалуйста к заявке укажите, что конкретно вы будете уникализировать и как это на выходе будет выглядеть.