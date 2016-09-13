Подредактировать картинку.

Добрый день! Нужно рисованную картинку сделать анимированной для сайта. В svg Сама картинка процессе Это будет рисованный эскиз, типа карандашного наброска. Могу, если нужно, прислать задумку рисунка на словах ) Но сейчас мне важно понять а) реально ли сделать в svg ...