Обрисовать в мультяшном стиле насос

$7
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок321 просмотр
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Добрый день. Нужно отрисовать в мультяшном стиле насос . Часики (манометры) на насосе должны отрисованы как глаза смотрящие в одну сторону (любую) с ресничками.

Бюджет 500 (7$) р. QIWI. Срок день. Много деталей в рисунке не надо, в стиле чувака с мастерком.

7 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$7
1 день
Артем все сделал быстро и в рамках тз. Рекомендую.
Ясное тз и быстрая оплата, приятно работать.