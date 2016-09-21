Обрисовать в мультяшном стиле насос

Добрый день. Нужно отрисовать в мультяшном стиле насос . Часики (манометры) на насосе должны отрисованы как глаза смотрящие в одну сторону (любую) с ресничками.

Бюджет 500 (7$) р. QIWI. Срок день. Много деталей в рисунке не надо, в стиле чувака с мастерком.