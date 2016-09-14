Нарисовать стикер по прошедшему путешествию

Недавно со своей супругой мы отправились в путешествие по Карпатам. Хотелось бы это запечатлеть в памяти и сделать стикер напоминающий об этом.

Задание: Нарисовать стикер который бы символизировал это путешествие.

Примерный референс и материалы которые должны быть в стикере отправлю исполнителю.

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