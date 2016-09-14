Дизайн робота

Добрый день! Кто возьмется сделать мультяшние шаржи (пример, первые три прикрепленных файла). НО!!! в полный рост с деталями, по типу иллюстраций. Необходимо для молодоженов на свадебные сувенирные магниты. Другие прикрепленные файлы, показывают пример иллюстраций, бэков. Но вот если можно, лица ...
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Нужен эскизный дизайн (концепция) агроробота в соответствии с ТЗ. Эскиз от руки, можно без раскрашивания, в нескольких ракурсах, дающих исчерпывающее представление об объекте.
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