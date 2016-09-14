Нужны рисунки городов, замков, зданий, пейзажей

Недавно со своей супругой мы отправились в путешествие по Карпатам. Хотелось бы это запечатлеть в памяти и сделать стикер напоминающий об этом. Задание: Нарисовать стикер который бы символизировал это путешествие. Примерный референс и материалы которые должны быть в ...