Нужно сделать рекламный пост в стиле группы (картинка) тема: Помощь на экзамене онлайн (решение задач) Три картинки товаров: творческие работы, решение задач и онлайн помощь Адрес группы скину в ЛС
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Нужны рисунки городов, замков, зданий, пейзажей в стиле фэнтези. Желательно на тематику люди-оборотни-вампиры разрешением 1500 на 1500
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