Нужно отрисовать иконки 16 штук в 3D формате

Иллюстрации и РисункиЗакрыт36 заявок580 просмотров
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Нужно отрисовать иконки 16 штук , размером 8 иконок с размером 400 на 250px и 8 иконок с размером 600 на 400px.Надо сделать полностью уникальные картинки, что бы  исходники не палил гугл. Оригинальные иконки-картинки нужны в 3D формате. нужно сделать как на картинки с машинами но более реалистичнее что бы было. 

7 лет назад
Merdigan
Денис 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов