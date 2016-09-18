Нужно отрисовать иконки 16 штук в 3D формате

Нужно отрисовать иконки 16 штук , размером 8 иконок с размером 400 на 250px и 8 иконок с размером 600 на 400px.Надо сделать полностью уникальные картинки, что бы исходники не палил гугл. Оригинальные иконки-картинки нужны в 3D формате. нужно сделать как на картинки с машинами но более реалистичнее что бы было.