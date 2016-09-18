Нарисовать постер для мобильной игры.

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок483 просмотра
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Дорый день! Нужно нарисовать постер для мобильной игры.

Приблизательно в таком стиле: img

Вот главный герой игры который должен быть на картинке: hero

Тематика игры джунгли. Изображение квадратный, размен мин. 1024X1024px.  

Жду предложений. Спасибо!

7 лет назад
dany994
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад