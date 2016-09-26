Отрисовать лого в векторе

Основную часть работы Нина сделала быстро и все четко, а вот с другой частью задачи несправилась. К сожалению, у меня нет времени ждать когда эта работа будет доделана и буде ли вообще доделана - сроки поджимают и исполнитель об этом уведомлен. Поэтому, если у вас что-то несложное и неспешно по времени - можете смело обращаться к Нине!