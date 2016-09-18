Перевести из джипега в корол

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка98 просмотров
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В прикрепленном файле рисунок в джипеге.

Мне необходимо тоже только в сороле, только чтоб было по проще, без всяких микро деталей.

Сколько будет стоит?

Спасибо.

7 лет назад
guest_14743802142067
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад