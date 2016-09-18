Перевести из джипега в корол

Нужно отрисовать иконки 16 штук , размером 8 иконок с размером 400 на 250px и 8 иконок с размером 600 на 400px.Надо сделать полностью уникальные картинки, что бы исходники не палил гугл. Оригинальные иконки-картинки нужны в 3D формате. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленном файле рисунок в джипеге.
Мне необходимо тоже только в сороле, только чтоб было по проще, без всяких микро деталей.
Сколько будет стоит?
Спасибо.
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