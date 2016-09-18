Иллюстрация для парка развлечений

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок116 просмотров
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Требуется отрисовка плана парка развлечений, пример http://phobia.ru/park/ или http://www.moscowzoo.ru/zoo-map/. Наиболее подходящая по стилю из Ваших работ https://www.weblancer.net/users/Chirok/portfolio/1976410.html

Интересует стоимость, сроки и что необходимо для начала работ.

7 лет назад
alrin16
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад