Логотип эмблема для центра дистанционного образования

Всем привет. Пример стиля персонажа во вложении (парень с мастерком). Ракурс, в котором надо его нарисовать во вложении тоже (мужик стелит пол) Нужно отрисовать в мультяшном стиле персонажа в одной руке держит палку со шпателем на ...