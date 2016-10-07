Нарисовать иллюстрации

Нужно нарисовать 7 картинок для сайта http://www.datazoom.net/

1 большая для шапки сайта и 6 маленьких для списка внизу.

Скорее всего нужно что то не загруженное мелочами, векторное

Если есть примеры похожего что сможете нарисовать, будет неплохо глянуть.