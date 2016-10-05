Котики для сайта - иллюстации

Наталья отличный заказчик! ТЗ я люблю, ТЗ мне нравится, ТЗ хорошее, приятное как сама заказчица. Чего нету: нет задержек с оплатой, нет фуфлыжных непонятных правок. Что есть: Четкие пожелания к выполнению задачи, оплата моментом и конструктивное обсуждение в скайпе, от которого хочется поставить чайник. Спасибо за заказ, рекомендую!