Котики для сайта - иллюстации

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок349 просмотров
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Нужно нарисовать забавных котиков/котика, которые будут представлять кулинарный сайт (кот-кулинар). 

Котики в разных стилях, мб и один и тот же котик, но в разных костюмах/образах.

Пухлый котик - для раздела десертов

Подтянутый - для правильного питания

Брутальный - для блюд из мяса 

Обычный спокойный

Сердитый

Довольный

Рисунки простые , черно-белые.

7 лет назад
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$30
4 дня
Задание выполнено с душой, по срокам все точно. Изначально договорились на 6 котиков, но проникнулась исполнением и добавила к заказу еще 3х. Максим прислушивается к пожеланиям и оригинально подходит к выполнению задания. Рекомендую.
Наталья отличный заказчик! ТЗ я люблю, ТЗ мне нравится, ТЗ хорошее, приятное как сама заказчица. Чего нету: нет задержек с оплатой, нет фуфлыжных непонятных правок. Что есть: Четкие пожелания к выполнению задачи, оплата моментом и конструктивное обсуждение в скайпе, от которого хочется поставить чайник. Спасибо за заказ, рекомендую!
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