Отрисовать Mini Countryman R60 S All4 для оклейки

Из вытащенных смыслов о компании (бизнес - тендерное сопровождение) нужно дополнить рисунками в тему, в одном стиле, предложить единый дизайн страниц. Выделить важные мысли, как в журналах. Айдентики у компании нет. Срок исполнения - 2 дня ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать эскиз для оклейки авто (сабж) винилом. Все свои пожелания, фото, задумки вышлю выбранному исполнителю.
На данном этапе интересует стоимость.
Проосьба не писать на почту, в личку итп, все ответы оставляйте ниже, я сам выберу понравившегося исполнителя.
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