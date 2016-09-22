Отрисовать Mini Countryman R60 S All4 для оклейки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок193 просмотра
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Необходимо сделать эскиз для оклейки авто (сабж) винилом. Все свои пожелания, фото, задумки вышлю выбранному исполнителю.

На данном этапе интересует стоимость.

Проосьба не писать на почту, в личку итп, все ответы оставляйте ниже, я сам выберу понравившегося исполнителя.

7 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
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