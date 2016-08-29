Найти картинки для сайта.

Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок.

После того как вы примите работу, я вышлю решебники на вашу почту. В прикрепленных решебниках в начале решения каждой книги есть обложка в черной белом цвете. Нужно находить точно такую же обложку книги, только в цвете и менять размер на 100*140.

После этого надо загрузить картинки на сайт в админке. Информацию как это сделать вышлю на почту.